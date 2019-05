Tasketyv fra Ribe blev anholdt

RIBE: I mandags blev to ældre kvinder udsat for tasketyverier i Ribe. Det første tyveri fandt sted i Sct. Nicolaj Gade kl. 9.46. Her blev en kvinde frarøvet sin taske, som blandt andet indeholdt en pung med kontanter. Det andet tyveri fandt sted klokken 11.05 på Mosevej ved Aldi. Her blev en kvinde frarøvet sin taske med både pung og mobiltelefon. Fælles for begge forhold var, at gerningsmanden røvede taskerne fra kvindernes cykelkurv, mens de cyklede. En patrulje med godt kendskab til lokalbefolkningen traf tirsdag den 21. maj kl. 12.45 en ung mand, som passede på det signalement kvinderne har givet til politiet. Betjentene valgte at tage ham med på stationen, hvor han erkendte begge forhold, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.