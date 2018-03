Tangenternes internationale festdag fejres i Huset i Esbjerg

Esbjerg: I anledning af den internationale Piano Day arrangerer et par unge musikere fra konservatoriets elektroniske musiklinje, David Nørlund Wiberg og Anton Wiberg Friisgaard, koncerter på Huset torsdag 29. marts klokken 20.00. Der er gratis entré.

- Vi vil gerne vise hvor mangfoldigt et instrument klaveret er, derfor har vi både artister indenfor den klassiske genre og inde for det eksperimenterende elektroniske område til at spille, fortæller Anton Wiberg Friisgaard i en pressemeddelelse. Piano Day er en international fejring, der sætter Esbjerg på en liste, hvor den står side om side med langt større byer. - Sidste år syntes jeg, det var ret sjovt at se listen over byer på Piano Days hjemmeside; du har alt fra London, New York, Barcelona, Paris, Singapore, Berlin med flere og så Esbjerg, siger David Nørlund Wiberg. David Nørlund Wiberg udgiver også en single ved navn "Silent Silence" hvor alle lyde i musikken kommer fra klaveret, selv trommerne.