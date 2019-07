Tall Ships-arrangør: Vidunderlige Esbjerg

Dennis Jul Pedersen, der tiltrådte som direktør for Esbjerg Havn 1. april, skal for første gang opleve The Tall Ships Races med havnedirektørbriller, og han glæder sig. Arkivfoto: André Thorup

Organisationen bag The Tall Ships Races jubler sammen med Esbjerg over valget af energimetropolen som værtshavn for femte gang. Havnedirektør glæder sig.

Esbjerg: Esbjerg er efterhånden blevet en velanset havn i Tall Ships-sammenhænge, og det er ingen tilfældighed, at Esbjerg endnu engang er udvalgt som værtsby. I dagene fra 7. til 10. juli 2022 vil de store, flotte sejlskibe således befinde sig i Esbjerg for femte gang. Organisationen bag begivenheden - Sail Training International - ser da også frem til at fortsætte det gode samarbejde fra de forrige fire arrangementer i 1993, 2001, 2014 og 2018: "Sail Training International er glad for, at Esbjerg er vært for The Tall Ships Races i 2022. Esbjerg formår gang på gang at promovere værdierne forbundet med Sail Training International, nemlig at fremme internationalt venskab og forståelse og fremvise denne ånd, når det gælder udviklingen af unge mennesker. Vi glæder os til at samarbejde med de vidunderlige mennesker i Esbjerg, der altid har budt Tall Ships-flåden og de unge trainees varmt velkommen og har bidraget til at gøre The Tall Ships Races til en verdensklasse begivenhed. Vi ser frem til 2022, hvor The Tall Ships Races flåden returnerer til Esbjerg", siger Gwyn Brown, CEO i Sail Training International, i en pressemeddelelse.

The Tall Ships Races er en fantastisk begivenhed, hvor vi kan vise, hvordan en moderne havn ser ud. Dennis Jul Pedersen, havnedirektør, Esbjerg Havn

Havnedirektør glæder sig Over 500.000 mennesker besøgte Esbjerg under The Tall Ships Races i 2018, og den - forholdsvis nye - havnedirektør, der tiltrådte sin stilling i Esbjerg i foråret 2019 og derfor for første gang skal opleve Tall Ships Races med havnedirektør-briller på, glæder sig: - De besøgende kommer for at se skibene, men de er også meget interesserede i at opleve Esbjerg Havn og de områder, som normalt er lukkede for offentligheden. The Tall Ships Races er en fantastisk begivenhed, hvor vi kan vise, hvordan en moderne havn ser ud, mens der skabes opmærksomhed omkring de særlige forretningsområder, som Esbjerg Havn beskæftiger sig med, siger havnedirektør Dennis Jul Pedersen.