Tag traileren med: Tidligere legeland sælger ud

Bo Sørensen skal imidlertid bruge lokalerne til noget andet - hvad ønsker han dog ikke at løfte sløret for endnu - og lokalerne skal males inden længe, så der skal ryddes ud.

Esbjerg: Det er en kendt sag, at mangen en esbjergenser har veludviklet sans for en god handel, og derfor risikerer det tidligere legeland, Eat & Play, da også trailer-kaos på parkeringspladsen, når der lørdag og søndag eftermiddag sælges ud af inventaret.

Husk traileren

Han oplyser tillige, at han skal af med en udendørsfodboldbane med mål og bander.

Er du ikke nervøs for trafikkaos i industrikvarteret derude i Sædding?

- Det har jeg jo ingen anelse om - det kan vist både blive en dreng og en pige. Men alle er i hvert fald hjertelig velkomne, og jeg kan i hvert fald love, at det er billigt, siger Bo Sørensen og nævner som et eksempel fire stabelstole af læder og et køkkenbord af højtrykslaminat i størrelsen 80 gange 120 cm for 700 kroner.

Ifølge Bo Sørensen forventer han, at handlerne kan gennemføre ved hjælp af fire-fem sælgere, som vil være tilstede i det tidligere legeland. Han siger også, at varerne bliver købt som beset, og han opfordrer kunderne til at tage traileren med.

Udsalgets første akt foregår lørdag fra klokken 15-18 og igen søndag fra klokken 11-15. Adressen er Tømrervej 15.