En 34-årig mand blev i byretten i Esbjerg idømt et års ubetinget fængsel i en sag om farlig vold og røveri. Domsmandsretten var enig, og straffen blev på et år på grund af at den dømte tidligere har været dømt i en lignende sag. Den 34-årige ankede på stedet dommen til frifindelse.

Sebastian Kristoffersen forklarede i retten, at han havde lånt den unge mand penge flere gange, i alt i størrelsesordenen 40.000 kroner. Han gav udtryk for, at forurettede skyldte penge rundt omkring, og lånte for at betale gæld. Den unge mand forklarede, at han havde mødt Sebastian Kristoffersen i misbrugsmiljøet og havde lånt penge til sit narkomisbrug, som han var kommet ud i som 18-19-årig. Inden hændelsen i skoven havde han lånt 40.000 kroner af sin far for at få gælden ud af verden og starte på en frisk. Men Sebastian Kristoffersen havde en anden opfattelse.

Faderen til offeret kørte sin forslåede søn på skadestuen. Hans arm hævede op til dobbelt størrelse på grund af blodansamlinger. Sebastian Kristoffersen truede ham til at holde mund, så på sygehuset offeret, at han var faldet ned ad nogle trapper og ikke turde anmelde sagen til politiet.

BRAMMING: Den 34-årige Sebastian Kristoffersen blev idømt et års fængsel i en volds- og røverisag, som foregik i Bramming i august 2017. Ifølge anklageskriftet kørte han sammen med en medgerningsmand en ung mand ud til en sø i en skov ved Bramming og slog ham fem-ti gange på højre arm med et baseballbat og truede ham til at udlevere sit nem-id og kode.

Sagen drejede sig ifølge anklageskriftet om ulovlig tvang, røveri, vold af særlig grov og farlig karakter samt trusler. Den blev dømt ifølge Straffelovens §245 om grov vold. En enig domsmandsret idømte et års ubetinget fængsel. I sager hvor tiltalte idømmes et års fængsel eller mere, offentliggør JydskeVestkysten den dømtes navn. Straffen blev udmålt til et år, fordi Sebastian Kristoffersen har en tidligere dom for vold, spark, halsgreb, røveri og et halvt døgns frihedsberøvelse, trusler mod forurettedes familie. I den sag fik han et år og tre måneders fængsel.

Inkassobreve

Efter hændelsen ved søen i skoven gik der noget tid. Ifølge voldsofferets far væltede det ind med inkassobreve, og Fogedretten bankede på døren midt om natten. To biler kørte rundt i hans navn. Der kom en bøde i e-boks, og han var ved at miste kørekortet. Det er kaos, forklarede den unge mand. I sidste ende pressede hans far på for at få meldt sagen til politiet.

Straffen blev fastsat til et år som følge af, at Sebastian Kristoffersen er tidligere dømt. Han ankede på stedet dommen til frifindelse. Hvis dommen stadfæstes i landsretten, skal han således et år i fængsel.