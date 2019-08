Tæt på mål: Kongensgade-renovering nærmer sig sidste etape

Alt arbejdet er lige nu sat på pause for at skabe plads til Esbjerg Festuge, men når fyrværkeriet lyser op over Torvet lørdag aften, tjener festugens traditionelle slut-salut samtidigt som startskuddet til den sidste etape af den omfattende renovering. Denne gang er det Kongensgade mellem Smedegade og Stormgade, der står for tur, mens også Kronprinsensgade på strækningen mellem Skolegade og Havnegade er indstillet til en opgradering.

Arbejdet gik i gang i 2014, og i august sidste år nåede de store maskiner frem til strækningen mellem Englandsgade og Broen Shoppings hovedindgang ved Jernbanegade. Her har man været i gang med både kloakering og renovering, og hvis alting går efter planen, kan de sidste sten lægges til efteråret. Derfor er man nu klar til at kaste sig over den sidste bid af den gamle gågade.

Projektet har kostet over 50 millioner kroner.Strækningen mellem Kirkegade og Smedegade blev gennemført i 2014 og 2015, mens anden etape fra Kirkegade ned mod Torvet stod færdig i sommeren 2017. Tredje etape fra Torvet til Englandsgade blev færdig i oktober 2018, og fjerde etape fra Englangsgade ned mod Jernbanegade er færdig inden længe. Femte etape fra Smedegade til Stormgade forventes færdiggjort senest i 2021. Sidegaderne Smedegade, Jyllandsgade og Kirkegade er alle færdigrenoverede, og så snart kloakeringen i Englandsgade er færdig, begynder brolægningen. Englandsgade forventes at stå færdig i løbet af efteråret. I Østergade er brolægningen blevet udsat på grund af et boligbyggeri i gaden.

Lys for enden af tunnelen

Arbejdet er udbudt og klar til start. Teknik & Byggeudvalget har derfor bedt byrådet frigive de sidste 15 millioner kroner fra projektpuljen.

- Det har været en lang proces, men nu begynder vi at kunne se lys for enden af tunnelen. En stor del af gågaden er allerede færdiggjort, og nu kan man for alvor opleve, hvad det er for et udtryk, vi gerne vil have frem. Jeg er selv meget begejstret over resultatet. Den nye gågade er både mere moderne og lys, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Når arbejdet starter op igen efter Esbjerg Festuge, vil man følge samme årshjul som de foregående anlægsetaper. Det betyder blandt andet, at arbejdet igen lukkes ned omkring december for at give plads til julehandlen.