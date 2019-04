C&D Foods A/S, tidligere Arovit, fjerner i disse dage det 30 meter høje tårn, som har været et vartegn i industriområdet i det nordlige Esbjerg.

Esbjerg: C&D Foods A/S i det nordlige Esbjerg, tidligere Arovit, lukker i disse dage et betydeligt kapitel i virksomhedens og Esbjergs industrihistorie. Samtidig forsvinder også et vartegn i industriområdet i Kjersing.

C&D Foods, der i dag er ejet af en stor irsk koncern, piller nemlig ved hjælp af en stor kran virksomhedens tårn mod Storstrømsvej ned.

Tårnet, der har stået på sin plads siden 1995, har for mange esbjergensere været et vartegn, som er blevet brugt til at orientere sig efter.

Det 30 meter høje tårn havde funktion som en såkaldt hydrostat. Populært sagt er det en ovn, hvor dåserne med kæledyrsfoder blev kogt, mens de kørte på et transportbånd op i tårnet. Dåserne blev herefter afkølet på vejen ned og fortsatte direkte ind i fabrikken til etikettering.

Tårnet var et meget vigtigt omdrejningspunkt for produktionen, og eftersom der blev kogt 20 ton dåser i timen, var der altså tale om ganske mange dåser.

C&D Foods har imidlertid ikke produceret dåser de seneste fem år, og derfor var det på tide at få det sidste maskineri fra perioden, før fabrikken fik en ny rolle under den irske ejer, væk.