TV2: Derfor valgte vi Fanø

- Det er et stort hold, der kommer, så der skal være indkvartering til alle tæt på hinanden. Og så skal det være et større, charmerende sted, hvor koncerterne kan afholdes om aftenen. Det fandt vi på Fanø, siger TV2's underholdningsdirektør Dorte Borregaard.

TV2, der siden 2011 har sendt programmet på deres flade, fortæller at øens charmerende omgivelser passer godt til programmet.

Vesterhavet lokkede

Udover at være et ideelt sted til koncerterne og indkvarteringen, var det også beliggenheden ved Vesterhavet, der overbeviste TV2 om, at Fanø skulle lægge hus til den kommende sæson af programmet.

- På Toppen af Poppen har vi i flere år gerne ville så meget rundt i landet som muligt. Vi har været i Skagen, Kerteminde, på Samsø, Bornholm og Møn, men vi har endnu ikke været i Vestjylland. Så i år ville vi gerne finde et sted ved Vesterhavet. Da vi gik i gang med at lede, faldt vi over Fanø, som med sin smukke natur og gode beliggenhed var oplagt. Vi optager meget tidligt på året i år, og på Fanø er der smukt året rundt, fortæller Dorte Borregaard til JydskeVestkysten.

Optagelserne af Toppen og Poppen starter om små to uger i de første to uger af april.