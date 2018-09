TV-program har givet spillested stjernestatus

Tirsdag aften havde tv-serien Ja for Fanø premiere på TV 2 Fri med sin anden sæson. I den anledning havde TV 2 sendt en kagemand til holdet bag Realen. Her viser Kent Nymark, bestyrelsesformand og Jeanett Exner, kreativ direktør kagemanden. Foto: Sarah Bech

Efter, at tv-serien Ja For Fanø blev sendt i luften for første gang sidste efterår, har kulturstedet Realen oplevet en del ekstra opmærksomhed udefra. Fans sender breve og blomster, og nogle kommer forbi for at møde personerne på stedet. Tirsdag havde den nye sæson premiere.

Fanø: Flere hundrede besøgende om ugen, som bare vil se, om Realen virkelig eksisterer. Blomster fra fans, og en stor del af fanposten fra Sjælland. En tv-serie kan gøre stort indtryk. Det har folkene bag Realen for alvor mærket til, efter første sæson af "Ja For Fanø" blev sendt på TV 2 Fri sidste efterår. Tirsdag havde en ny sæson premiere, og i den anledning havde TV 2 sendt en kagemand til Jeanett Exner og de frivillige på kulturstedet, og om aftenen skulle den spises og skylles ned med champagne, mens det første afsnit rullede hen over skærmen. - Hvis ikke vi var tætte i forvejen på Realen, var vi blevet det af at lave tv. Vi har til evig tid memories for life (minder for livet, red.), siger Jeanett Exner, som er kreativ direktør på Realen. Om sig selv fortæller hun, at hun er limen, der binder det hele sammen, og derfor fylder hun også meget i tv-serien. Det er dog de frivillige og fællesskabet på Realen, der får hverdagen til at hænge sammen. - Det er ikke tv-serien, der fylder for os i dagligdagen. Det er kulturhuset og det fællesskab og sammenhold, vi har, der er det vigtige, siger Realens bestyrelsesformand Kent Nymark.

Ja For Fanø Hvem fik egentlig idéen til at lave en tv-serie om Realen?- En af tilrettelæggerne hos Pineapple Entertainment mødte mig i en anden sammenhæng. Han spurgte mig, om han måtte lave et pitch for mig, og så præsenterede han idéen. Siden har TV 2 købt serien, men det er stadig Pineapple Entertainment, der producerer den, siger Jeanett Exner.