TDC: Samarbejde kan finansiere ny mast

Hos TDC mener man at den bedste mulighed for at få bedre mobildækning er, at Esbjerg Kommune og TDC indgår et samarbejde om en ny mast. Hos kommunen forklarer man, at ingen fra Jernved har henvendt sig om problemet.

Ser man på et dækningskort med master for Esbjerg Kommune og området omkring Jernved og Jernvedlund, så er der et stort mobilhul.

Det undrer flere beboere i Jernved, hvorfor der er flere master i de mindre omkringliggende byer som Kalvslund, Bobøl, Føvling, Lintrup, Gredstedbro og en sand masteskov i Esbjerg. I Gørding er der endda to master, mens der er planlagt nye master i Føvling, Gredstedbro og Bramming, mens der intet er planlagt i Jernved og Jernvedlund. Hos TDC beklager man, at der i nogle områder af Danmark desværre er huller i mobildækningen, og at dette ser ud til at være tilfældet i Jernved til trods for, at TDC hver dag investerer ni mio. kr. i digital infrastruktur.

- Umiddelbart er den bedste mulighed for at få en mast op til borgerne i Jernved et samarbejde mellem TDC og Esbjerg Kommune, der sammen kan finansiere en ny mast. TDC og telebranchen er allerede i dialog med Esbjerg Kommune om fælles finansiering af mobilmaster i Grimstrup, Vester Vedsted og Roager, og det er de steder, kommunen har afsat ressourcer i budgettet for 2019, siger Jesper Oldenburg, der er underdirektør i TDC Group. Han forklarer, at et godt samarbejde mellem TDC og kommunerne omkring både finansiering og projektering, har været medvirkende til en markant bedre mobildækning i områder med længere mellem husene.