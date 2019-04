Systemet har spillet fallit siger borgmester efter ministersamråd

For det andet bad folketingsudvalget ministeren givet sit bud på, hvilken direkte økonomisk motivation - om nogen - den kommunale medfinansiering har i forhold til den kommunale iver efter at køre en stærk forebyggelses- og sundhedsindsats, når udgifterne stiger alligevel.

Esbjerg Kommune: Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg havde forleden sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor MF'er Kirsten Norman Andersen (SF) for det første havde bedt om svar fra ministeren på, hvorfor den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet fastholdes, når den både ifølge sundhedsøkonomer og kommuner ikke er ordentlig dokumenteret over for de enkelte kommuner.

Hvor er problemet

- Det er rigtig fint, at de får lavet en analyse, men hele systemet har jo spillet fallit, og det fremstår jo mest tydeligt, når sundhedsministeren i samrådet fremhæver Esbjerg Kommune som et af de steder med meget få genindlæggelser, mens vi samtidig står med en markant ekstraregning på et større millionbeløb. Når analysen så er færdig om et par måneder, må vi forvente den danner grundlag for at vi i Esbjerg Kommune kommer ned på et langt lavere niveau, siger Jesper Frost Rasmussen, der påpeger, at det efter hans opfattelse hverken er kommunerne eller regionerne, der er problemet:

- Det er Sundhedsdatastyrelsen, der får sundheds-data indrapporteret, og det virker næsten, som om styrelsen samler det hele i en sort boks, hvorefter der så kommer tilfældige regninger ud til landets kommuner. Det er da fornuftigt, at udgiftsniveauet nu er fastfrosset, men det ændrer ikke på, at Esbjerg Kommune forventer at skulle hive 45 millioner kroner op af kommunekassen i indeværende år for at betale. De penge er prioriteret væk fra andre velfærdsområder, fordi staten sender uspecificerede regninger og ikke har styr på data, siger borgmesteren.

Borgmesteren påpeger samtidig, at Esbjerg Kommune bliver fremhævet for sit gode samarbejde med Sydvestjysk Sygehus, hvor Akutteamet bygger bro og gennem forebyggende arbejde forhindrer kostbare genindlæggelser, men alt sliddet har tilsyneladende ingen indvirkning på udgifterne - sådan som regnemaskinen anvendes nu.