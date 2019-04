Syrisk flygtnings selvmord har rystet Rønnebærparken

Kurt Møller og Hassan Choucair er to af beboerne i Rønnebærparken, som havde et nært kendskab til den unge syriske flygtning, som tirsdag i sidste uge valgte at tage sig eget liv. De er ikke helt enige om grunden, men er til gengæld enige om, at mange i Rønnebærparken er kede af det skete. Foto: Ole Maass.