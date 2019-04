Esbjerg Kommune har 14 sygeplejeklinikker fordelt på ni matrikler, og de er med til at lette presset på den kommunale sygepleje. Nu skal klinikken på Skovbo centeret være reception for 80 senior- og ældreboliger i nærområdet.

Esbjerg Kommune: Sygeplejeklinikken på Skovbo Centeret bliver snart reception for 80 senior- ældreboliger i nærområdet. Via en ny kaldefunktion kan beboerne komme i kontakt med sygeplejersker på sygeplejeklinikken og få hjælp og rådgivning.

I dag fungerer klinikken ligesom de øvrige i kommunen som et sted, hvor personer, der er visiteret til kommunal sygepleje, efter aftale kan komme og få behandling og rådgivning.

En af de faste brugere for tiden er Kirsten, der kommer på klinikken hver 14. dag for at få fjernet et kemodrop.