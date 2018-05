Sygehusudvidelse føres i mål med fast hånd

Projektleder Svend Erik Nielsen forventer, at Esbjergs store sygehusudvidelse holder budgettet. Til gengæld er datoen for ibrugtagning af den nye sengebygning skubbet et par måneder, da vejret har drillet byggeriet.

Esbjerg: Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg udvides i disse år for 741 millioner kroner, og projektleder Svend Erik Nielsen forventer, at budgettet holder. Det samme gælder datoen for, hvornår håndværkerne forventer at aflevere den nye sengebygning, der i øjeblikket er under opførelse. Til gengæld kniber det med at holde deadline for, hvornår den nye bygning skal tages i brug.

- Jeg regnede jo med at kunne overtage bygningen etagevis. Så kunne vi nemlig godkende og overtage byggeriet løbende. Det var måske lidt naivt, for håndværkerne har haft nok at se til på grund af de voldsomme regnmængder og det blæsevejr, vi fik i efteråret. Der gik længere tid, end vi havde regnet med, før byggeriet kom under tag, og det betød, at der efterfølgende var fare for, at den nye bygning ville få fugtskader, hvis vi havde forceret de indvendige arbejder. Håndværkerne har nu tætnet byggeriet og er godt i gang med at udtørre den, fortæller Svend Erik Nielsen, som regner med, at den nye sengebygning vil kunne tages gradvist i brug fra november næste år.

Det er to måneder senere end planlagt.