Sygehusledelse frygter influenzaepidemi i Esbjerg

Infektioner og andre sygdomme har i flere måneder skabt et stort pres på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Her gør man alt, hvad man kan, for at forhindre, at patienter skal ligge på gangene. Samtidig frygter sygehusledelsen, at en voldsom influenzaepidemi i England skal ramme Vestjylland.

- Vi modtager ekstra mange akutte, medicinske patienter, men de har ikke influenza. De kommer med forskellige infektioner og meget andet, siger den lægelige direktør, som oplyser, at sygehuset i Esbjerg gør meget for at komme problemet med overbelægning til livs.

- Vi oplever ofte et pres på vores afdelinger i løbet af vinteren, men sådanne perioder plejer normalt at klinge af. Det usædvanlige er, at presset denne gang ser ud til at fortsætte, siger Alan Kimper-Karl, som er lægelig direktør på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Vi har heldigvis ikke patienter liggende på gangene. Problemet er bare, at det kræver ekstra mange ressourcer at have så mange patienter, som vi har i øjeblikket, og vores ansatte løber i forvejen stærkt.

Den svære sengekabale

Normalt holder personalet på Sydvestjysk Sygehus en daglig konference for at få senge-kabalen til at gå op - i øjeblikket holder man flere konferencer dagligt. Flere medarbejdere end normalt er kaldt på arbejde, og man forsøger at henvise nogle patienter, som dukker op i FAM (den fælles akutmodtagelse), til akutte tider i et ambulatorium i stedet for at tilbyde dem en indlæggelse. Derudover sørger man hele tiden for at bruge for eksempel overvågningspladser for på den måde at få alle senge fyldt op.

- Vi har heldigvis ikke patienter liggende på gangene. Problemet er bare, at det kræver ekstra mange ressourcer at have så mange patienter, som vi har i øjeblikket, og vores ansatte løber i forvejen stærkt, påpeger Alan Kimper-Karl.

Sydvestjysk Sygehus har løbende forsøgt at "afsætte" patienter til andre sygehuse, men den går ikke.

- Det er mit indtryk, at der også er nok at se til på de andre sygehuse, påpeger Alan Kimper-Karl.

Han frygter, at en stor influenza- epidemi, som har ramt England efter at have huseret voldsomt i Australien, snart vil ramme Vestjylland.

Sker det, vil det nemlig betyde ekstrem stor travlhed på afdelinger, der i forvejen oplever et meget stort patient-pres.