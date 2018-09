Sygehuset sosu-assistenter skal være bedre

Alle social- og sundhedsassistenter med plejeopgaver på Sydvestjysk Sygehus skal i løbet af de kommende to år gennem et grundigt opfrisekningsforløb. Det skal blandt andet klæde dem endnu bedre på til at varetage opgaverne med de stadigt mere komplekse patienter.

- Patienterne er hurtigere inde og hurtigere udskrevet igen. Mange lider af flere sygdomme på en gang, så der er mange observationer, der skal gøres omkring grundlæggende ting som bevægelse og ernæring ved de ældre medicinske patienter, siger den sygeplejefaglige direktør, der forklarer, at der er fokus på de nyeste plejeprincipper, og at sosu'erne også skal have en bred viden.

Lone Grene, afdelingssygeplejerske på afdeling 251, sætter ord på de krævende, komplekse patienter, som der bliver stadig flere af på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Deres sygdom stiller krav til medarbejderne og dermed også til deres kompetencer. Derfor skal alle sygehusets social- og sundhedsassistenter med plejeopgaver nu gennem et fem dage langt brushup i løbet af de kommende to år.

Det forventes, at cirka 150 assistenter vil gennemføre forløbet.Det første hold startede deres brushup forløb den 30. august. Forløbet strækker sig over i alt fem dage fordelt over nogle måneder.

- Først og fremmest er det dejligt, at sygehusets ledelse påskønner gruppen af sosu-assistenter med dette forløb. Patienter indlægges ofte med flere diagnoser, der kan påvirke hinanden, og det stiller større krav til behandlingen og plejen af den enkelte patient og dermed også større krav til os som plejepersonale. Hensigten med brushup-forløbet er at klæde os på med den nyeste viden, siger Karen Jensen fra Medicinsk afdeling i Grindsted, som har taget del i forberedelser og planlægning.

Stolte over satsning

De første 30 sosu-assistenter er begyndt på kursus, hvor kollegerne så har måttet undvære dem.

- Til gengæld kommer de tilbage med ny viden og med en tilfredshed over at være endnu mere kompetente til at løse opgaverne, siger Susanne Lauth, der ser kurserne som en investering i de medarbejdere, sygehuset har. Ved at omprioritere kan det lade sig gøre at undvære kollegerne på kursus.

- Der har ikke været tradition for så mange kurser for sosu-assistenterne, så vi kan være stolte af, at SVS laver den her satsning, siger hun.

Kurserne foregår i løbet af 2018 og i starten af 2019.