Video og fotos: Syg stork i villahave trak mange nysgerrige

Esbjerg: En stork spankulerede roligt rundt i en åben forhave til Lenders Allé i Esbjerg lørdag sidst på eftermiddagen og aftenen.

Det virkede så utroligt, at en del mennesker stimlede sammen ved huset for at opleve det usædvanlige syn og den sjældne fugl, som landede midt i et villakvarter i Danmarks femtestørste by.

Storken lod sig ifølge husets beboer og hendes mor, Eva, ikke genere af hverken mennesker eller biler.

En repræsentant fra Dyrenes Værn ankom efter en times kørsel, og han fik indfanget storken.

Der er mistanke om, at storken er syg, så den blev taget med til undersøgelse. Den ventes at blive ovedraget til foreningen Storkene.