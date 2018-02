Sydvestjysk Sygehus vil være bedre til at takle patienter med demens

4,7 millioner kroner fra staten skal gøre personalet på sygehuset bedre til at tage imod, undersøge og behandle patienter med demens. 1.250 sygehusansatte skal nu klædes fagligt på til at være "demensvenner".

Esbjerg: Patienter med demens er ikke altid helt med på, hvad der skal ske, når de indlægges på et sygehus. I værste fald nægter de at samarbejde, og det vil man på Sydvestjysk Sygehus nu gøre noget ved.

Sydvestjysk Sygehus vil være et demensvenligt sygehus, og et team bestående af syv personer skal gå forrest i arbejdet med at nå dette mål. De syv personer er: Dorthe Kirkegaard Katzmann, Maria Lietzen Jensen, Sarah Lilholm, Janne Buck Christensen, Karina Kjærgaard Lauridsen, Anne Hougaard Jensen og Anine Houstrup Pejstrup. Tre er sygeplejersker, to er ergoterapeuter, og en er fysioterapeut - alle har stor erfaring fra det kliniske arbejde på sygehuset. Projektet ledes af Janne Buck Christensen, og teamet skal gennemføre tre modulkurser på diplomniveau, der kvalificerer dem til at undervise og oplære deres kolleger.

Personalet kommer til kort

Via den nationale demenshandlingsplan har SVS modtaget 4,7 millioner kroner til projektet, og der er nedsat et team på syv personer, som skal stå i spidsen for projektet, der løber frem til udgangen af 2019.

- Det er på tide, det kommer, for man fornemmer klart et behov i huset i forhold til, hvordan vi skal håndtere de demente patienter. Selv kommer jeg ofte til kort. For eksempel når det kommer til samarbejdet med de demente patienter. Tiden, der er til rådighed, omgivelserne og vores ressourcer sætter ligesom de rammer, som vi skal samarbejde under, og det kan være en udfordring, fortæller Anine Houstrup Pejstrup i nyhedsbrevet. Hun er ergoterapeut og medlem af demensteamet, der skal udpege de kolleger, der skal være "demensvenner".

En "demensven" er en sygehus-medarbejder, som via et kursus har fået værktøjer til, hvordan de bedst muligt kan hjælpe demente patienter. Som det fungerer i dag, er der demensramte patienter, som ikke vil samarbejde, og personalet må måske droppe blodprøven eller at lægge et drop, fremgår det af sygehusets nyhedsbrev.

- Så sættes en uhensigtsmæssig behandling måske i gang. Når vi bliver bedre rustet til arbejdet med demente patienter, vil deres forløb og behandling få en højere kvalitet, siger Anne Hougaard Jegsen, sygeplejerske i demens-teamet.