Sydvestjysk Sygehus får en sexologisk klinik

De to sygehusansatte, som sidste år færdiggjorde et master-studie i sexologi, har nu fået en klinik at arbejde i. Her tilbydes patienterne gode råd til, hvordan de får et bedre seksualliv - trods sygdom og medicin.

Esbjerg: Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har nu fået en sexologisk klinik. JydskeVestkysten bragte i efteråret et portræt af en afdelingslæge og en sygeplejerske på sygehuset, som har taget en master i sexologi. De udtalte i artiklen, at de glædede sig til, at sygehuset en dag fik en sexologisk klinik. Nu er klinikken en realitet og omtalt i sygehusets nyhedsbrev. - Vi ser simpelthen et behov for klinikken, konstaterer Søren Sørensen Madsen, ledende overlæge på Urologisk Afdeling, som den nye klinik hører under. Afdelingslæge Majken Højrup Wiborg, som sammen med sygeplejerske Birgitte Tingskov Andersen udgør sexolog-teamet på sygehuset, fortæller i nyhedsbrevet: - Tilfredshed med seksuallivet er vigtigt for en god livskvalitet. Der hersker fortsat en idé om, at seksual aktivitet stopper ved en vis alder, men faktum er, at stadig flere ældre ønsker et aktivt sexliv, også i en høj alder. Det er derfor vigtigt, at vi har et tilbud til dem.

Mange har gået med problemerne i flere år, inden de har turdet søge om hjælp. Det er en skam, for der er en klar sammenhæng mellem ens tilfredshed med seksuallivet, og om man følger sin behandling for en kronisk sygdom. Majken Højrup Wiborg, afdelingslæge med en master i sexologi

Fakta Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har fået en sexologisk klinik. Klinikkens primære målgruppe er mænd med sexologiske problemer som blandt andet rejsningsbesvær, problemer med orgasme, manglende lyst og/eller problemer med for tidlig udløsning.



En tid i Sexologisk Klinik kræver henvisning fra enten egen læge eller en læge på sygehuset.



Afdelingslæge Majken Højrup Wiborg og sygeplejerske Birgitte Tingskov Andersen, som arbejder i klinikken, har begge en master i sexologi.



De ser gerne, at de henviste patienter tager deres partnere med, idet seksuelle problemer ikke kun påvirker den, der har problemet, men også partneren.