Sydvestjysk Sygehus er først med helt ny MR-scanner

Sydvestjysk Sygehus har i dag fire MR-scannere - tre i Esbjerg og én i Grindsted. Den nye scannerplceres i Esbjerg og bliver den femte i rækken.MR-scanneren er af mærket Siemens 3 tesla Magnetom Vida. Den vejer syv tons og koster cirka 15 millioner kroner. Den nye MR-scanner indgår i et tværfagligt samarbejde med Urologisk Afdeling i målet mod at diagnosticere prostatakræft. Scanneren afslutter et større projekt, der gik ud på at samle scannings-faciliteterne på Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling. Projektet er en del af en samlet plan for om- og udbygningerne på Sydvestjysk Sygehus, som gennemføres på sygehuset frem til år 2020.

Maskinerne kommunikerer

Den nye MR-scanner kan scanne for mange sygdomme, men det er i et samarbejde med Urologisk Afdeling, at scanneren for alvor skal vise sit værd.

- For at stille diagnosen prostatakræft foretager vi ved hjælp af en ultralydscanner adskillige vævsprøver af patientens prostata. Der er ingen garanti for, at vi rammer en eventuel kræftknude, selvom prøverne er taget systematisk. Ved fortsat mistanke om kræftsygdom kræver det yderligere en række vævsprøver, hvilket der kan være bivirkninger ved, forklarer Søren Sørensen Madsen, overlæge på Urologisk Afdeling.