Sydvestjysk Sygehus beskyldes for at slå en patient ihjel

Pårørende fra Ribe har klaget til Styrelsen for Patientsikkerhed. De mener, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er skyld i, at Kurt Ellegaard Nielsen midt i marts døde på lungemedicinsk afdeling. Han fik en lungebetændelse, som personalet ikke behandlede ham for, før det var for sent.

Esbjerg: - Sydvestjysk Sygehus har slået min mand ihjel.

Sådan lyder det fra Vera Ellegaard Nielsen ved Ribe, som 13. marts i år mistede sin ægtefælle Kurt. Han døde i forbindelse med en indlæggelse på lungemedicinsk afdeling i Esbjerg. Hun mener sammen med to døtre, at Kurt Ellegaard Nielsen ville være i live i dag, hvis personalet på afdelingen havde reageret anderledes.

De pårørende retter i dagens avis en skarp kritik mod sygehuset og undrer sig over, at man på afdelingen ikke på et tidligere tidspunkt opdagede, at Kurt Ellegaard Nielsen havde fået en ny lungebetændelse. De undrer sig samtidig over, at personalet ikke reagerede på forhøjede infektionstal, og at Kurt ikke fik sin vante astmamedicin, mens han var indlagt.

- Vi er utroligt frustrerede over det, der er sket. Eller rettere sagt over alt det, der ikke er sket. Vi erkender, at personalet på lungemedicinsk afdeling i Esbjerg har travlt, og vi kan ikke bestemme, at bemandingen dér skal sættes op. Men når nu forholdene er, som de er, bør de ansatte lære at lytte mere til de pårørende, fortæller to af Vera og Kurt Ellegaard Nielsens i alt fire børn, døtrene Anni Hansen og Monica Grosmann.

De pårørende har klaget over patientforløbet til Styrelsen for Patientsikkerhed og går efter at sikre, at andre patienter ikke havner i samme situation.