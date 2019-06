Sydkoreansk delegation på genvisit i Esbjerg

I foråret var borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og kommunaldirektør i den sydkoreanske by Ulsan med en erhvervsdelegation. Fredag var en delegation fra Ulsan på genvisit i håb om et tæt samarbejde med Esbjerg om havvind.

Esbjerg Kommune: Det er kun godt en måned siden, borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og kommunaldirektør Rikke Vestergaard vendte hjem efter at have deltaget i et erhvervsfremstød i Sydkorea sammen med kronprinsparret og en række af Danmarks største virksomheder samt repræsentanter fra Energi-, Klima- og Forsyningsministeriet.

Fredag var der genvisit fra Ulsan i form af en delegation på hele 25 medlemmer, herunder borgmesteren i den sydkoreanske havneby Ulsan, der blev vist rundt på havnen i Danmarks Energimetropol.

Ulsan er kendt for sin store havn, de mange værfter og produktionen af Hyundai-biler, men det er Sydkoreas mål at forvandle byen til den nye hub for offshorevind i Østasien. Derfor interesserede man sig naturligt nok for Esbjerg, der har opbygget masser af kompetencer og viden på området, og under besøget i Sydkorea underskrev borgmesteren fra Esbjerg og borgmesteren fra Ulsan da også en aftale mellem de to byer, så Ulsan kan tage ved lære af Esbjerg og de mange virksomheder, der direkte og indirekte arbejder med havvindmøller.

Det er håbet, at aftalen mellem de to byer kan åbne dørene for lokale virksomheder til et nyt marked i Sydkorea, og borgmesteren mener, at det er en fantastisk mulighed for Esbjerg og de virksomheder, som arbejder med offshorevind, selv om sydkoreanerne typisk foretrækker at handle med deres egne virksomheder. Dog har de et særligt bånd til Danmark og generel tillid til danske virksomheder, pointerer Frost Rasmussen.