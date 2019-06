Golf: Der er god gang i tilmeldingerne til Sydjysk Open, der er arrangeret af de tre sydjyske golfklubber Ribe Golfklub, Vejen Golfklub og Kaj Lykke Golfklub i Bramming. Der er tilmeldt 303 golfspillere, og deltagerne kommer fra 65 forskellige golfklubber fra hele Danmark.

Turneringen, der er Danmarks største amatørturnering, afvikles i dagene 20. til 22. juni.

Turneringen afvikles i år for 13. gang, Der spilles golf i fire rækker over tre dage med fine dagspræmier, birdiepræmier og nærmest flaget-præmier på flere huller, samt gennemgående præmier. Der er præmier for en samlet værdi af over 100.000 kroner. Det hele sluttes af med en kæmpe festaften i Ribe, hvor der er mad og drikke ad libitum, musik og dans, krydret med præmieoverrækkelse til de 10 gennemgående vindere i hver af de 4 rækker samt en række sponserede klappepræmier.

- Sidste frist for tilmelding var den 26. maj efter først til mølle princippet, men skulle der komme et par ekstra tilmeldinger, så finder vi nok også plads til dem, siger Peter Boch, Ribe Golfklub.