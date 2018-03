Syddansk Musikkonservatorium indvier nyt miljø for samtidskunst

Esbjerg: Under navnet "Free Library" har Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg taget hul på et nyt intimt miljø for udøvende samtidskunst. Den nye konceptscene for samtidskunst spænder over tre etager i konservatoriets bibliotek og har til formål at skabe en udfoldelsesramme for eksperimenterende musikere og performere.

Samtidigt understøtter Free Library muligheden for et gensidigt møde mellem studerende, musikere og publikum gennem koncerter, åbne prøver og fælles musikalske optrædener. Det lod sig tydeligt vise tirsdag aften under indvielsen af de nye rammer, hvor den planlagte koncert efterfulgtes af en åben jam session.

Aftenen havde fået overskriften "Everybody Comes From Somewhere" og de første musikere, der indtog det nye musikalske miljø, var bandet "Mad Cats". En trio der gennem de seneste ti år dyrket det intime og fleksible trioformat gennem egne kompositioner og improvisationer inspireret af blandt andet jazz, folkemusik og fri improvisation. Bandet består af Thommy Andersson på bas, Marc Bernstein på basklarinet og baryton saxofon og Martin Andersen på trommer.

Fremtidige arrangementer i det nye musikmiljø annonceres på sdmk.dk.