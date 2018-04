Sydbank donerer stort beløb til Kaj Lykke Golfklub

Bramming: - Golfklubben skal have 20.000 kroner. Og dem skal klubben have af Sydbank, for det betyder meget for os at være synlige og engagerede i lokalområdet. Vi er altid åbne for at bakke op om gode tiltag. Og det her rammer bredt.

Sådan siger filialchef Søren Nielsen fra Sydbank i Bramming, efter han i sidste uge var forbi Kaj Lykke Golfklub med en check til støtte af det lokale. klubben har bygget, så spillerne har et lokale at mødes i, når de ikke går en runde på banen.

Formand for Kaj Lykke Golfklub, Torben Pedersen, forklarer, at klubben gør meget for, at alle mennesker skal begynde at spille golf. De kommende uger samarbejder klubben med de lokale skoler, hvor golfklubben arrangerer aktiviteter for juniorer.

- Juniorer kommer her på lige fod med voksne. Alle kan være med, fortæller Morten Mortensen, som er daglig leder af Kaj Lykke Golfklub.

Sydbank Brammings sponsorater skal også gå til at gøre golfbanen mere tilgængelig for byens befolkning og alle andre, som kan bruge den parklignende natur rundt om golfbanerne.

- Man behøver ikke være golfspiller for at komme her, siger Torben Pedersen og understreger, at klubben blandt andet har overvejet at anskaffe ekstra toiletfaciliteter på banen. Et andet tiltag kunne være, at der senere kommer guidede rundture for alle, der ikke er medlem af golfklubben.