Syd- og Sønderjyllands Politi indbyder til informationsmøde om politiuddannelsen i Esbjerg, Haderslev og Sønderborg.

Politiskolen: Over tre dage holder Syd- og Sønderjyllands Politi informationsmøder for alle, der overvejer en fremtid indenfor politiet. På møderne kan man også komme til at tale med en af de politistuderende, der lige er begyndt på uddannelsen samt med politikredsens rekrutteringsmedarbejdere, som selv er erfarne betjente."Vi vil meget gerne have, at sammensætningen af betjente afspejler sammensætningen af befolkningen. Derfor prioriterer vi ansøgere af begge køn, med forskellige kvalifikationer og forskellig kulturel, social og etnisk baggrund", hedder det i pressemeddelelsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Inden længe åbner der en afdeling af politiskolen, først midlertidigt i Fredericia og senere i Vejle. Om optagelseskrav og uddannelse kan man se mere på www.politikolen.dk.

Første møde er tirsdag den 15. maj kl. 19 på Politigården i Esbjerg i Kirkegade. Andet møde er onsdag den 16. maj kl. 19 på Politigården i Gammelting 3 i Haderslev, og sidste møde er torsdag den 17. maj på Politigården på Ringridervej 37 i Sønderborg.

Man skal tilmelde sig møderne med en mail til Christian Lindeman på CLI006&politi.dk