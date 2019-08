Syd- og Sønderjyllands Politi: Rørkjær-støj er ikke et omfattende problem

Selv om en lang række naboer beklager sig over massiv støj og vild knallertkørsel i området ved Rørkjærskolen, mener Syd- og Sønderjyllands Politi ikke, at der er tale om et større problem. Men man opfordrer beboerne til at kontakte politiet, når de ubehagelige oplevelser opstår. SSP opfordrer forældre til at komme på banen.

ESBJERG: Syv gange siden 6. juni har Syd- og Sønderjyllands Politi modtaget anmeldelser om støjende musik og farlig knallertkørsel i området omkring Rørkjærskolen.

I samtlige tilfælde har man sendt en eller flere patruljer til stedet. Tre gange har patruljen været i kontakt med en gruppe glade, unge mennesker, men udelukkende i ét tilfælde har det været nødvendigt at bede dem om at skrue ned for musikken.

I to andre tilfælde har området været tomt, da patruljen ankom, i et tilfælde forlod to unge på knallerter området, lige så snart patruljen ankom, og i et tilfælde blev en gruppe unge bedt om at forlade området. Så Syd- og Sønderjyllands ser ingen grund til at have særligt fokus på området omkring Rørkjærskolen.

- Det er naturligvis altid ærgerligt, at borgere oplever unødvendig støj og uro. Men vi vurderer ikke, at der skulle være særlige problemer i dette område. Vi opfordrer omvendt fortsat borgerne til at kontakte os på 1-1-4, hvis de bliver generet af høj musik og støj, siger politiinspektør Tage Jehn.