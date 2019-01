Svømmetræner fra Ribe er vært i nyt TV2-program

Når det nye TV2-program "Havfruer på dybt vand" løber over de danske tv-skærme fra 4. februar, vil svømmetræner Liselotte Christensen fra Ribe Svømmebad skulle vænne sig til ikke kun at være kendt og anerkendt for sit 30-årige virke indenfor svømmeverdenen. Hun bliver nemlig vært på det nye program, der vurderes til at få omkring 600.000 seere.