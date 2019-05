Svensk mand fængslet efter knivstik: Erkender at have stukket kvinde i Esbjerg

En 36-årig mand erkender at have stukket en 36-årig kvinde med kniv på Bøndergårdsvej i Esbjerg. Manden er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Her lød sigtelsen på manddrab subsidiært kvalificeret vold ved med kniv fire gange at have stukket en 36-årig kvinde ud for Bøndergårdsvej nummer 2 tirsdag klokken 10.41. Kvinden blev stukket to gange i overarmen, en gang i skulderen og en gang cirka 10 centimeter under venstre armhule.

Dommer Peter Roesen valgte ud fra et forsigtighedsprincip at efterkomme anklagemyndighedens anmodning om lukkede døre ved grundlovsforhøret. Anklageren argumenterede for dørlukning med henvisning til det tidlige stadie af efterforskningen, og at der stadig er vidner, der mangler at blive afhørt i sagen.

Erkendte knivstik

Ved onsdagens grundlovsforhør havde den 36-årige svenske mand en tolk ved sin side, og han lyttede roligt til sigtelserne, der blev læst op af anklageren.

Ifølge den 36-åriges forsvarer Stefan Schønemann Jakobsen nægter manden sig skyldig i forsøg på manddrab på kvinden, der har et udenlandsk-klingende navn, men han erkendte kvalificeret vold. Dog ville han kun erkende at have stukket hende to gange med kniven.

Resten af grundlovsforhøret foregik for lukkede døre efter begæring fra anklagemyndigheden, så hvad der eventuelt er gået forud for knivstikkeriet, hvad der ligger til grund for det og parternes indbyrdes forhold og kendskab til hinanden, kom ikke frem under den åbne del af retsmødet.

Efterfølgende har Syd- og Sønderjyllands Politi oplyst, at den 36-årige svensker er blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger sigtet for forsøg på manddrab.