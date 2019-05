Svend Aage er bossen i Bostons Gård

For 33. gang er Svend Aage Mauritzen ansvarlig i festteltet i Bostons Gård under Tulipanfesten. Han så gerne, at der kom lidt flere gæster i teltet, i stedet for at flere og flere søger mod bymidten.

Ribe: Lige siden 1987 har det været Svend Aage Mauritzen, der har været ansvarlig i festteltet i Bostons Gård under Tulipanfesten i Ribe.

Det er her, der de seneste 26 år er blevet afviklet damefrokost med omkring 200 glade, tørstige, danselystne og for manges vedkommende hatteklædte kvinder, og selv om han ikke er meget for at afsløre detaljer, så har han set lidt af hvert i den forbindelse

- Jo, jeg har da nok oplevet noget gennem årene, men jeg må helt oprigtigt sige, at så at sige alle opfører sig ordentligt. Damerne kommer klokken 14, de har selv mad med, de får noget at drikke, og på den front er de ikke kræsne, de får sig en snak, og så plejer de at indtage dansegulvet, når musikken begynder at spille. I den forbindelse kan man som personale godt risikere at blive trukket med ud på dansegulvet, det er overgået mig, griner Svend Aage Mauritzen.

Og netop det at have det sjovt er afgørende for, at han som 72-årig stadig er at finde i komitéen bag Tulipanfesten, hvor han repræsenterer Ribe Boldklub.