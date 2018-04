Svedig fortræning til Royal Run foreviget af fotoklub - udstilling åbner mandag 30. april

- Det har været en sjov, spændende og idérig oplevelse at være med til at løse. Der var straks kemi mellem løbere og fotografer og det er blevet til mange hyggelige stunder på træningsbanen, siger formand for Esbjerg Fotoklub. Poul Helt, i en pressemeddelelse.

Esbjerg: "Den Royale Træningsklub" kalder 21 midaldrende mænd sig, da de det seneste halve år har trænet for at kunne deltage i kronprinsens Royal Run-løb. De 21 mænd har dog ikke fået lov til at lide i ensomhed, idet medlemmer af Esbjerg Fotoklub har fulgt anstrengelserne på nærmeste hold, og mandag den 30. april åbner en lille fotoudstilling på hovedbiblioteket med billeder af forløbet.

5.000 til Royal Run

De midaldrende mænd i Den Royale Træningsklub, der er et løbefællesskab i foreningen Mænds Mødesteder, prøver at komme i form til 50 års-fødselsdagsløbet Royal Run, hvor kronprinsen på skift løber i de fem største byer i Danmark for at fejre sin runde fødselsdag med danskerne. Alene i Esbjerg er der allerede mere end 5.000 mennesker, der har sikret sig et startnummer.

Fælles for mændene er, at ingen af dem var i synderlig god form til at begynde med, men nu melder de sig klar til start til løbefesten Royal Run i Esbjerg 2. pinsedag, mandag d. 21. maj.

Fotoudstillingen åbner mandag den 30. april kl. 16 på Hovedbiblioteket i Esbjerg, hvor både løbere og fotografer vil være til stede og der vil bl.a. være mulighed for at høre mere om deres projekter med hhv. løb og fotografering. Udstillingen kan opleves frem til fredag d. 8. juni.