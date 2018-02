Svaneflok hygger sig i Vognsbølparken

Esbjerg: Svanen er skøn at skue - Danmarks nationalfugl gennem 34 år og gjort verdensberømt i H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling. I Danmark har vi tre forskellige arter af vilde svaner - knopsvane, sangsvane og pibesvane. Knopsvanen er den mest almindelige, og det er også et eksempel på denne majestætiske andefugl, esbjergenser og amatørfotograf Johnny Tauman her har fanget i Vognsbølparken.

Johnny Tauman har studeret en lille flok på tre svaner i Vognsbølparken og fundet, at de har en spændende adfærd, som gentages flere gange om dagen.

- De svømmer majestætisk fra søen omkring Restaurant Parken ad små vandløb til søen ved Gl. Vardevej - dykker et par gange for herefter at flyve tilbage til udgangspunktet, fortæller han.

Ifølge Jægerforbundet, der har gravet lidt i knopsvanens forhistorie, havde vi nær ikke haft glæde af den i dag, for omkring 1920erne var den ved at blive udryddet. I 1925 var der sågar kun tre svanepar tilbage, men en totalfredning året efter fik bestanden på fode igen. Der har dog i perioden 1999-2011 været en tilbagegang i knopsvanernes bestand, der i 2011 blev anslået til 3.600 par. Kollisioner med elledninger menes at være en af de mest almindelige dødsårsager for knopsvanen.