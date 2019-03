Sur smiley og bøde på 5.000 kroner til kommunalt klubtilbud

Fødevarestyrelsens kontrollant har været på besøg i fritids- og ungdomsklubben Ådalsklubben under Ådalskolen Bohr og udskrevet en bøde på 5.000 kroner for manglende kontrol af opvarmning og nedkøling af fødevarer.

Esbjerg Kommune: Det koster nu fritids- og ungdomsklubben Ådalsklubben under Ådalskolen Bohr en bøde på 5.000 kroner og en eddike-sur smil, at man ikke har haft styr på sin egen dokumentation for opvarmning og nedkøling af fødevarer i klubben.

Det er anden gang på under et år, at klubben får en påtale, og pædagogisk leder Karen Gerling Hansen er ærgerlig og ked af det over bøden.

- Vi tjekker temperaturen på alt, men det er smuttet for vores pædagoger med at dokumentere opvarmning af præfabrikerede fødevarer. Man kan sige, at det her med at lave mad i klubben, det er også lidt et levn fra gamle dage, og nu overvejer vi at droppe det eller i al fald finde noget at servere, som vi ikke kan komme i klemme med, eksempelvis frugt, siger Karen Gerling Hansen.

De børn og unge, der kommer i Ådalsklubben efter skoletid, kan købe en toast, hvis sulten plager, men derudover laves der mad én gang om ugen i klubben, og det kan være kyllingelår, en gryderet med hakket oksekød, præfabrikerede frikadeller, flødekartofler, middagskødboller eller lignende.

- Den mad, der bliver tilovers, er hidtil blevet sat på køl og gemt til personalet, som har kunnet spist det dagen efter, og der har ikke været opmærksomhed omkring, at nedkølingen af resterne også skulle dokumenteres, siger Karen Gerling Hansen.