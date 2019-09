Supermarked deler vandene på Fanø

Sagen om et nyt supermarked på Mejerigrunden på Fanø blev den 26. august sendt i idéhøring. Det har skabt stor debat på Fanø, hvor mange tyer til Facebook for at dele deres holdninger.

Fanø: Bølgerne går højt på Fanø. Et oplysende brev om, at sagen om et nyt supermarked på Mejerigrunden er sendt i idéhøring, er landet i naboernes e-bokse. Det har fået mange af de lokale til tasterne, hvor både udråbstegn og Caps Lock bliver flittigt benyttet. Særligt debatten på Facebook har vist, hvor splittede fannikkerne er over det måske kommende supermarked.

I gruppen Fanø Forum på Facebook har en bekymret fannik delt et opslag om, at hun har fået brevet om idéhøringen i e-Boks. I opslaget minder hun resten af Fanø om, at SuperBrugsen er medlemmernes egen butik. Hun påpeger, at Fanø Brugsforening via overskuddet fra SuperBrugsen holder OK tanken og Fanø Blomster i live. Derfor opfordrer hun resten af Fanø til at tænke på konsekvenserne af et nyt supermarked på Fanø.

Bekymringerne er dog ikke noget, alle deler. Flere byder i stedet det mulige supermarked velkommen til Fanø med et smil på læben.

- Tænk, hvis de mindre bemidlede fik mulighed for at handle billigere. Det ville jo være fantastisk. Flere penge mellem fingrene, som ville gavne på flere planer, har eksempelvis Michael Kronow budt ind med på Facebook.

Michael Kronow, der også er fannik, har yderligere kommenteret, at han håber et nyt supermarked kan skrue lidt ned for priserne på øen.