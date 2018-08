Superligaeffekt: Sportskæde forventer fordobling i salget af EfB-trøjer

Sportmaster, der har rettigheden til at forhandle EfB's trøjer, forventer, at klubbens tilbagevenden til superligaen vil fordoble salget. Allerede nu er der da også solgt cirka en fjerdedel af sidste sæsons trøjesalg.

- I forhold til EfB har vi sidste år i 1. division solgt mellem 600-800 trøjer. Vi forventer, at det beløb bliver mere end fordoblet i superligaen, siger Bjerke Hviid, der er Teamsport Manager hos Sportmaster.

Det er astronomiske antal og big business, som EfB og andre danske fodboldklubber kun kan drømme om, men effekten af EfB's tilbagevenden til landets bedste fodboldrække og kontrakten med den tidligere megastjerne Rafael Van der Vaart ventes også at medføre et gevaldigt boost i omsætningen af EfB-trøjer.

Esbjerg: Den franske mesterklub PSG solgte 10.000 trøjer i Paris med brasilianske Neymars navn på ryggen den første dag og rygtet vil vide, at Juventus på bare en måned, efter at have skrevet kontrakt med Ronaldo, har solgt lige så mange trøjer som i løbet af hele sidste sæson.

En EfB-trøje med navn på ryggen koster til en voksen 700 kroner og 650 til et barn.En trøje uden navn tryk på ryggen koster 550 til voksen og 500 til et barn. Shorts og strømper kan tilkøbes for henholdsvis 250 og 80 kroner.

Ny trøjemodel

Lokalt melder Jesper Andersen, teamsport-ansvarlig for salget af EfB-trøjer via shoppen på Blue Water Arena, om et lokalt salg i Esbjerg på 150-175 trøjer, siden superligasæsonen gik i gang. På cirka halvdelen af disse trøjer står der Van der Vaart.

- Til EfB's seneste hjemmekamp mod SønderjyskE stod Van der Vaart til rådighed og skrev autografer, og det kunne vi godt mærke på trøjesalget, og vi har da også bestilt ekstra trøjer hjem med hans navn i håbet om, at fans kan se en mening i at få en trøje med hans navn. Selvom det måske ikke var helt så stort, som da han kom til FC Midtjylland, er det stadig historisk, at EfB har en mand som ham i truppen, siger Jesper Andersen.

Han mener også, at det forhold, at der netop er lanceret en ny model af EfB-trøjen, som med bredere blå og hvide striber minder mere om den klassiske hjemmebanetrøje, vil få flere fans til at købe en ny eller udskifte den gamle.