Superhelten i paradis: Fastelavnstønden hang i fem meters højde

KLATREKLUBBEN

Ribe Klatreklub har cirka 100 medlemmerDe klatrer i den gamle hal ved Danhostel Ribe VandrerhjemDer klatres mandag og onsdag aftenFredag og lørdag sidst på eftermiddagenEn prøveklatring med lånt udstyr koster 50 kroner.Man kan komme i gang for 200-300 kroner til klatresko.Medlemskab for voksne i et halvt år koster 500 kr.Læs mere om priser, åbningstider og medlemskab: www.ribeklatreklub.dk