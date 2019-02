En sømand - og de fleste esbjergensere - genkender da straks, når et forsyningsskib står til søs, som her ved Hjerting Strand. Men måske var det et "flyvende Esvagt-skib", som mange så forleden i solnedgangen, og flere fangede med kameraet. Foto: Trine Brosbøl Leth Andersen