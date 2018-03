SuperBrugsen i Tjæreborg bliver større og flottere

- Bygningen er fra 1969 og er nedslidt, så vi ser frem til at åbne i de helt nye lokaler, hvor al inventar også bliver skiftet ud. I dag er butiksarealet på 670 kvadratmeter, men det øges til cirka 1.000, idet vi bygger til på den nuværende p-plads. Det vil naturligvis betyde færre p-pladser, men vi håber og tror på, at det hele nok skal komme til at fungere, fortæller uddeler Susanne Høj.

Stor slagterafdeling

- Efter ombygningen får vi en stor slagterafdeling med mange ferskvarer, men der er også andre områder, som bliver bedre. Det gælder for eksempel frugt og grønt samt vin, hvor jeg har et dygtig vinmand i Jørgen Olsen. I det hele taget kan jeg glæde mig over et godt team med 34 ansatte, hvor jeg også ser hen til at gøre mere ud af blomsterafdelingen, siger Susanne Høj.

Med hensyn til slagterafdelingen peger Susanne Høj på, at der købes flere og flere færdigretter som for eksempel Tjæreborg-bøffen, fyldt svinemørbrad med flødekartofler, lasagne og wienerschnitzler med flødekartofler samt kyllingestykker med flødekartofler.

Hovedindgangen bliver den samme, og i nærheden af den ligger fortsat bager, postafdeling og kiosken, ligesom SuperBrugsen har medicinudlevering fra Neptun Apotek.

Ombygningen betyder også, at butikken kan præsentere varerne på en langt flottere måde, og at personalet får et omklædningsgrum.

Under ombygningen vil der ikke være mulighed for at låne et toilet i SuperBrugsen.