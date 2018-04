Sune Ahrenkiel bliver markedschef for FairVikar

Esbjerg: Sune Ahrenkiel er blevet ansat som markedschef for FairVikar. Han tiltræder 1. maj.

FairVikar har erkendt, at erhvervslivet endnu ikke er helt klar til at rekruttere vikarer hos et digitaliseret bureau, og man har derfor ansat foreløbig to kendte sydvestjyder til at lave opsøgende arbejde hos virksomhederne. Det er ud over Sune Ahrenkiel også Poul Svanholm.

Det er blot tre måneder siden, at Det Faglige Hus gik i luften med FairVikar. De første vikarer er kommet i arbejde, og nu er man er klar til at opruste på bemandingen i bureauet.

52-årige Sune Ahrenkiel kommer fra en stilling som forstander på Handelsgymnasiet Ribe. Han har efter 25 år på skolen valgt at prøve noget nyt, nu hvor handelsgymnasiet fusionerer med byens andet gymnasium.

Sune Ahrenkiel bor i Hjerting og har tre børn, en datter på 21 og 2 sønner på 19 og 16.