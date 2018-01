Successen fortsætter: Vingård ansætter erfaren fransk kok

Vester Vedsted: 2017 har været et forrygende år på Vester Vedsted Vingård, men samtidig har det været et år, hvor man især i forhold til restauranten og caféen har indset, at man var nødt til at tænke nyt for ikke at køre fast i travlhed.

Åbningen af det nærliggende, nye Vadehavscenter har medvirket til endnu flere gæster og mad ud af huset, og medindehaver Marie Bonal, der indtil nu også har været vingårdens eneste kok, forklarer, at man forud for sæsonen 2018 har stået ved en skillevej i forhold til, at man gerne ville skabe en bedre oplevelse for gæsterne frem for at skulle melde alt optaget, fordi man ganske enkelt ikke kan følge med.

Og løsningen - han hedder Xavier Malletier, og han kommer til Vester Vedsted Vingård med et flot CV fra Michelinrestauranter i Paris og fra Restaurant Nimb i København.

- Han er fransk, han er dygtig og han brygger øl. Det kan ikke være meget bedre, og med ansættelsen af Xavier får jeg en yderst kompetent forlænget arm, siger Marie Bonal og forklarer, at konceptet bag vingården ikke ændrer sig i forhold til at være økologisk med ultralokale, sæsonbestemte råvarer. Hun uddyber, at det blandt andet er råvarerne, stedets intimitet og hele Vadehavsregionen, der har tiltrukket den nye kok, ligesom kæresten Anne Cecilie, der oprindelig stammer fra Ribe, i dag også arbejder i hjembyen, mens parret bor i Christiansfeld.