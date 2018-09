Successen buldrer derudaf for Vadehavscentret

I det svære år to efter åbningen i februar 2017 går det bedre end nogensinde for Vadehavscentret. Porten til Vadehavet er foran det budgetterede besøgstal for 2018, stedet er udvalgt til at repræsentere Danmark ved verdensarvskonferencen, samarbejdet med lokalområdet blomstrer, og flere store projekter med blandt andet solceller er under udarbejdelse.

1. oktober udkommer en ny bog om Vadehavscentret, skrevet af Kristoffer Lindhardt Weiss på forlaget Strandberg Publishing. Bogen er den første i en bogserie på 10 bind om ny dansk arkitektur. Bøgerne vil præsentere nogle af de mest nytænkende projekter, dansk arkitektur kan byde pa netop nu, og hver bog vil udfolde et enkelt bygningsværk og portrætterer derigennem tegnestuen bag. I bogen fortæller arkitekt Dorte Mandrup om Vadehavscentret som et uhyre vellykket eksempel pa forankring af bygningen pa et særligt sted under hensyn til klima, geografi og stedets traditionelle byggeskik.

Oplevelses-økonomi

For Klaus Melbye og Susanne Andersen er det bedste ved centrets succes den afsmitning, det har på lokalområdet.

- Det er vi sindssygt glade for og stolte over. Jeg vil faktisk sige, at inden vi byggede det nye Vadehavscenter, da lavede vi oplevelser, mens vi idag laver oplevelsesøkonomi, fordi vi med de mange gæster giver kroner og ører tilbage til området, siger Klaus Melbye og vurderer, at man årligt sender omkring 50 mio. kr. ud i lokalområdet.

Hvor besøgtallet i åbningsåret 2017 lå på 116.000, kommer det i 2018 til at være omkring 90.000, hvilket vil være 13 pct. mere end budgetteret. Antallet af rundvisninger lå på 1050 i 2017, hvilket stiger til 1100 i år, og samarbejdet med blandt andet Fiskeri- og Søfartsmuseet og Tirpitz-museet har medført, at et sted som Hjerting Badehotel har fået en ny målgruppe, idet medlemmer af ÆldreSagen nu booker sig ind på det smukke hotel som følge af deres besøg på de tre museer.

- Vi er kommet ind på listen over top-attraktioner i Danmark, men det, der gør os mest stolte, er nok, at vi er gået fra at have seks ansatte til 16 ansatte og samlet set 25 på lønningslisten. Når parkeringspladsen kan være fuld på en ganske almindelig tirsdag, så er det vigtigt, at vi har et dygtigt personale, og vi har det bedste team nogensinde. Man kan se, at alle føler en stolthed over at arbejde her, for de tager virkelig fat, selv om der er pres på. At tage imod gæsterne med et smil, selv om der er mange mennesker, er bare guld værd for et sted som vores, siger Klaus Melbye.