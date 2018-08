Succesfuld techundervisning for børn gør sit indtog i Esbjerg

- Rigtig mange børn synes, at det er rigtig fedt at fordybe sig i computeruniverset på en anden måde end ved at spille. Den interesse vil vi gerne udvikle ved at give dem redskaber til at kunne lære at programmere og designe, som bliver nogle af fremtidens allervigtigste kompetencer, siger Christina Exner, medstifter og daglig leder af Elevakademiet.

Det er en udvikling, som ElevAkademiet har anerkendt og udnyttet til at få fat i de unge mennesker på nye måder. De har nemlig startet en TechClub i Odense, Aarhus, København og Aalborg, hvor unge mennesker i stor stil har tilmeldt sig deres hold, hvor man kan lære at programmere spil, skriftprogrammere og så videre. Nu kommer det også til Esbjerg.

Esbjerg: Nu kommer børn i Esbjerg udover fodbold, spejder og svømning og meget andet også til at kunne gå til techundervisning. Computerverdenen har nemlig lokket flere og flere børn og unge væk fra de normale fritidsaktiviteter som eksempelvis fodbold og ind foran computeren på det mørke værelse, hvor Diablo, World of Warcraft og senest Fortnite har gjort sit indtog.

ElevAkademiet er et læringsunivers, som udover TechClub tilbyder både førskoleforløb, lektiehjælp og privatundervisning. Indtil videre er det dog kun TechClub, som startes op i Esbjerg. Bag ElevAkademiet står de to stiftere Christina Exner og Cecilie Rask og administrerende direktør Thomas Damgren.

To timer om ugen

Holdene kommer til at køre i 14 uger med en gang ugentlig undervisning i to timer med start i september, og holdene har været helt udsolgt i de tidligere udgaver i de andre byer. De første hold startede efteråret 2017 i Aarhus og København.

For de 10-12-årige vil der være et Scratch-hold, hvor de lærer blogprogrammering og udvikler computerspil. For de 13-16-årige hedder holdet Gamemaker, hvor sværhedsgraden er hævet lidt, men dog stadig så den passer til aldersgruppen. Det er nemlig alfa og omega, at man ikke starter for teknisk, da det hurtigt kan ødelægge interessen ifølge Christina Exner.

- Teknologi er lidt som en rejse. Det er vigtigt, at man starter det rigtige sted for, at vi ikke dræber interessen. Det er samtidig skidehyggeligt, og det skaber et fællesskab om teknologien. Det er meningen, at børnene skal blive nysgerrige og udvikle videre derhjemme, fortæller Christina Exner.