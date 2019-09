Ejerforhold

2care4 ApS er ejet af moderselskabet VJ Investment ApS, som foruden Danmark har aktiviteter i flere lande - Sverige, Tyskland, Holland, Polen og Letland. Moderselskabet er igen er ejet af firmastifterne Toke Værndal og Henrik B. Jensen. Sidstnævnte er i øvrigt tidligere professionel i EfB under træner Viggo Jensen.

De to går stille med dørene og kommenterer helst ikke de flotte resultater, men af årsrapportens ledelsesberetning fremgår det, at man anser årets resultat som tilfredsstillende samt at disse imødekommer forventningerne til året. Det fremgår desuden, at man havde forventet en vækst på 20 procent og at den i stedet endte på 10 procent. Alligevel nåede 2care4 sine forventninger til årets resultat på grund af effektiviseringer, hedder det i beretningen.

For regnskabsåret 2019 forventer virksomheden en vækst i aktivitet og overskud.

Selskabet egenkapital ved regnskabsaflæggelsen på 86 millioner kroner i moderselskabet.

2care4, som til dagligt ledes af Ulrik Ernst Rasmussen overtog sidste år Semco Maritime tidligere 7.000 kvadratmeter store domicil på Stenhuggervej for at fremtidssikre virksomheden fortsatte vækstrejse imod pladsmangel.