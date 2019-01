Succesfuld direktør får ny rolle: Granly Gruppen styrker ledelsen

Der flyttes rundt på markante navne i bestyrelsen og på direktionsgangen hos Granly Gruppen. Mest opsigtsvækkende er det, at mangeårig topchef, Kjeld Vogt, i et generationsskifte udtræder af direktionen for i stedet at få plads i bestyrelsen som

I en pressemeddelelse skriver Granly Gruppen, at koncernen ruster sig til fremtidig vækst og påbegynder glidende generationsskifte i et forsigtigt tempo. I samråd med virksomhedens ejer og bestyrelsesformand, erhvervsmanden Mogens Larsen, har administrerende direktør Kjeld Vogt besluttet at forberede koncernens videre udvikling og gradvist give stafetten videre. Udviklingen er fastlagt i nøje samarbejde med alle virksomhedernes nøglemedarbejdere. Dermed udtræder Kjeld Vogt af direktionen.

Esbjerg: Granly Gruppen styrker koncernens daglige ledelse. Det sker i forbindelse med koncernens ambitiøse vækststrategi for 2020 og 2025 med navnet "The Granly Way", som efter planen skal løfte både bund-og toplinjen med omkring ti procent.

Brormand som direktør

Kjeld Vogt indtræder i stedet i bestyrelsen for alle koncernens selskaber. Han skal herudover også arbejde med udvikling af nye produkter, opkøb, sammenlægninger, og i fornødent omfang assistere moderselskabet med andre opgaver. Han fortsætter også med ansvaret for Granly Diesel A/S, Esbjerg Shipyard A/S, Grumsen Equipment A/S og Ceropa A/S.

Fremover tegnes Granly Gruppens direktion af en trio bestående af finansdirektør, tidligere mangeårig statsaut. revisor Kim A. Junk, Brian Vogt og Finn Just Jensen.

Brian Vogt, bror til Kjeld Vogt, kommer med mere end 25 års anciennitet, heraf knap 10 år som direktør for dattervirksomheden RMG Steel i Ningbo, Kina, hvorfra han vender hjem til Danmark med familien. Brian Vogt har i mange år ydet en meget stor indsats for udviklingen af forretningen i Kina. Han indtræder i direktionen for Granly Gruppen A/S med ansvar for salg og internationale aktiviteter, først og fremmest RMG Steel globalt i blandt andet Kina og ikke mindst USA, hvor gruppen etablerede sig sidste år. Hertil kommer også ansvaret for KVK-forretningen.