Succesen gentages: Skala Live kommer igen til Ribe

Alexander fik sin første pladekontrakt som 14 årig, og han har fået store roser for sine sange og sin liveoptræden, og arbejdsgruppen bag Skala Live glæder sig over, at den igen kan præsentere det store musikarrangement i Ribe.

Yngre publikum

- Den vigtigste årsag til, at vi igen kan præsentere Skala Live i Ribe er at en stribe virksomheder igen i år har valgt at støtte vores ønske om at trække en event til byen. Vi vil gerne give de unge en stor oplevelse, og derfor har vi arbejdet for at skabe fundamentet. Det er et dyrt event at få til byen, og derfor er opbakningen fra byens virksomheder utrolig vigtig, siger Ketty Sørensen og Claus Pedersen fra arbejdsgruppen.

De håber, at Domkirkepladsen den 21. juni bliver fyldt med mennesker, så mange får en god musikalsk oplevelse.

- Musikcheferne på Skala arbejder på, at vi får så godt et musikprogram som muligt, så vi har store forventninger til, hvem de får fat på. Det er primært musiknavne, der henvender sig til det yngre publikum, men vi så sidste år, at det var alle aldersklasser, der var samlet på Domkirkepladsen. Vi fik vist, at pladsen er det oplagte sted at holde en stor musikevent som Skala Live, og vi håber at tiltrække ligeså mange mennesker i år, siger Ketty Sørensen og Claus Pedersen.