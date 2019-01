Succes i Esbjerg: Rekordantal nye maskinmestre

Esbjerg: I januar i år kunne Fredericia Maskinmesterskole Esbjerg dimittere hele 40 nye maskinmestre. Det er det højeste antal dimittender nogensinde i Esbjerg - også sammenlignet med den tidligere maskinmesterskole.

- Vi er på Fredericia Maskinmesterskole utroligt stolte over at sende disse dygtige, unge mennesker ud i erhvervslivet, og vi er glade for, at Esbjerg og omegn har taget så godt imod genetableringen af maskinmesteruddannelsen. Der er brug for de nyuddannede; mange af dimittenderne havde allerede sikret sig et job, før de fik beviset i hænderne. Niende og sidste semester på uddannelsen består i en professionspraktik, hvor de studerende er tilknyttet en virksomhed, hvor de dels kan deltage i hverdagen på lige fod med ansatte og dels indsamler data til at skrive deres bachelorprojekt. En pæn andel af de studerende ender faktisk med at få tilbudt et job i den virksomhed, hvor de har været i praktik. Når den enkelte studerende har forsvaret sit bachelorprojekt, kan han eller hun kalde sig maskinmester - eller hvis man vil være international: Bachelor of Technology Management and Marine Engineering, lyder det fra fra rektor Torben Dahl.