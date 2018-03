Succes: Tulibierfest i Ribe næsten udsolgt

- Folk har været tidligere ude i år og taget en beslutning om, at de ville med til festen. Den 1. marts havde vi solgt flere billetter end ved samme tid sidste år, faktisk havde vi fire gange så mange tilbage til løssalg sidste år, fortæller Claus Pedersen.

- Der er så tæt på udsolgt som muligt. Langt de fleste borde er allerede fuldt booket, så det er sidste udkald, siger arrangør for Tulibierfest Claus Pedersen, som opfordrer folk til at benytte sig af Facebook-gruppen Tulibierfest Ribe, når de sidste billetter skal købes.

Årets Tulibierfest finder sted torsdag den 18. maj i Festteltet klokken 17.00. Der er lagt op til en stor tyrolerfest, og musikken leveres af bandet Top Seven.Prisen for en billet med entré, musik og mad er 300 kroner. Fra klokken 22.30 på dagen er det dog muligt blot at købe entré til festen.

Konceptet fungerer

Forskellen fra sidste års billetsalg er, at der i år er sket en lille udskiftning i ambassadørkorpset, som består af godt 20 personer. De er ansvarlige for at sælge billetterne til de 30 borde ved festen.

- Det har virket, at der er kommet nye ambassadører til, og samtidig har nogle af de gamle også solgt bedre end sidste år. Så for os er ambassadørene er uvurderlige, siger Claus Pedersen.

Udover de velfungerende ambassadører tror han, at billetsalgsuccesen hænger sammen med, at Tulibierfesten gang på gang leverer en fest for de deltagende gæster.

- Konceptet virker bare, og så formår Top Seven at skabe en festlig stemning, lyder det fra arrangøren.

I år varetages selve udsmykningen af Ribe Boldklub, som transformerer teltet til en ægte tyrolerfest. Overskuddet fra festen går til ungdomsarbejdet i Ribe Badminton Club, Ribe Håndbold Klub og Ribe Boldklub.

- Nu håber vi bare, at foråret eller sommeren kigger forbi den 18. maj, siger Claus Pedersen med et smil.

Hvis man ikke har fået fingrene i en billet, er den eneste mulighed for at være en del af festen at møde op til ved festteltet klokken 22.30, hvor man kan købe entré til tyrolerfesten.