Styrket NHV forlænger helikopterkontrakt med fransk gigant i Nordsøen

Esbjerg: Det belgisk ejede helikopterselskab NHV, tidligere Dancopter, har fået forlænget selskabets flyvninger med mandskab og personel fra Esbjerg og til det franske olieselskab Totals installationer i den danske del af Nordsøen.

Det bekræfter Allan Bech Stadum, konstitueret chef på NHV's base ved Esbjerg Lufthavn.

NHV blev for knap to år siden tildelt kontrakten, der populært omtales som "den store Nordsø-kontrakt", af Totals forgænger, Maersk Oil. Men i modsætning til tidligere var kontraktens varighed væsentlig kortere end de fem år plus option på yderligere to år, som ellers havde været gængs praksis.

Kontrakten, der ifølge avisens oplysninger har en oprindelig værdi på et trecifret millionbeløb, udløber således i juni i år, men Total har nu aktiveret en option, så aftalen gælder i yderligere et år, altså frem til juni 2020.

- Vi er naturligvis yderst tilfredse med, at vi kan få lov til at fortsætte vores service og operation for Total, siger Allan Bech Stadum.

Torsdag kunne hans kolleger hos NHV i Aberdeen offentliggøre en ny femårige aftale med selskabet Premier Oil. I forvejen har NHV i Esbjerg kontrakten, der sikrer, at olieselskaberne Hess og Ineos (tidligere Dong E&P) kan få deres folk til og fra oliefelterne i Nordsøen.