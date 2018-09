- Det er da dejligt, at vi i fællesskab har kunnet løse problemerne derude, og jeg må sige, at medarbejderne og ledelsen har svedt og knoklet for det. Det har været op ad bakke og på mange måder har det også været en kulturændring, der skulle til - ikke mindst på det lægefaglige område. Men nu er centret i en god gænge, siger Preben Rudiengaard.

Men forleden kunne Styrelsen for Patientsikkerhed fjerne påbuddene, ligesom der er ansat en ny overlæge og en ny leder, og det er således en glad Preben Rudiengaard, byrådsmedlem og tidligere embedslæge, der kan træde tilbage fra posten som behandlingsansvarlig overlæge - et job, han midlertidigt påtog sig, da det så allerværst ud sidste år.

Esbjerg Kommune: Sidste år ved denne tid stod Center for Misbrug og klinikken på Bakkevej i Esbjerg med ryggen mod muren og var få dage fra at blive lukket af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi centret manglede en behandlings-ansvarlig overlæge. Samtidig truede påbud fra samme styrelse i horisonten, og i oktober 2017 var de en realitet.

Center for Misbrug & Udsatte på Bakkevej, der varetager misbrugsbehandlingen for Varde, Vejen, Fanø og Esbjerg kommuner, var sidste år få dage fra at blive lukket af Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi centret manglede en behandlingsansvarlig overlæge - med kommunens egne ord katastrofalt for de cirka 350 misbrugere, centret har i behandling.Center for Misbrug & Udsatte havde hidtil klaret sig med tidligere praktiserende læger og i slutningen af 2016 havde centret flere læger ansat med i alt 86 timer ugentligt. Imidlertid døde to læger, herunder den behandlingsansvarlige, inden for kort tid af sygdom, mens de to tilbageværende læger opsagde deres stillinger. Det betød, at centret havde over 14 dages ventetid på en lægetid til de borgere, der er tilknyttet centret. Center for Misbrug har også heroinklinikken, hvor der er omkring 20 borgere tilknyttet. Heroinklinikken kører som selvstændig enhed med en af landets førende misbrugslæger, Inge Birkemose fra Odense, som behandlingsansvarlig og en overlæge fra Århus, Jakob Janssen, tilknyttet.

Nye ansigter

Årsagen til påbuddene fra Styrelsen fra Patientsikkerhed var blandt andet centrets tidligere mangeårig praksis, hvor en stor gruppe borgere i årevis har fået tildelt de såkaldte benzodiazepiner - en stærkt vanedannede medicin, der bruges mod angst og søvnproblemer - sammen med deres substitutionsmedicin (eksempelvis metadon, red.). Styrelsen for Patientsikkerhed beordrede en udtrapning af medicinen og understregede, at lovgivningen skulle følges.

- Jeg håber, at brugerne trods alt i det lange løb vil tænke venligt på mig. Det er selvfølgelig ikke alle, der har været glade for at skulle trappes ud af benzodiazepinerne, så jeg har ikke været så populær, siger Preben Rudiengaard, der har lovet at være standby i nogle måneder endnu, hvis der skulle være behov for konsulentbistand.

Formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten) er glad og lettet over, at styrelsen nu har trukket påbuddene tilbage:

- Først og fremmest var det jo fantastisk, at Preben Rudiengaard kunne og ville træde til for et år siden som behandlingsansvarlig, for ellers var vi jo blevet lukket, og det havde været en katastrofe, hvis det var sket - for brugerne, der ville have stået uden livsvigtig medicin og for borgerne, hvis handel med ulovlige stoffer på den konto var taget til. Men det gik jo, og jeg er virkelig glad og lettet over, at styrelsen nu er tilfreds og har løftet påbuddene, og at alt kører, som det skal. Det er en kæmpestor indsats fra medarbejderstaben, der nu har båret frugt, siger Henrik Vallø.

Han oplyser videre, at den nye behandlingsansvarlige læge for substitutionsbehandlingen per 1. september er Christian Jeppesen, som til daglig er anæstesilæge på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. 1. januar begyndte i øvrigt en ny leder på misbrugscenteret, nemlig Morten Jensen, der kommer fra en stilling i Kriminalforsorgen.