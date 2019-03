Styrelse blander sig i sag om solceller i Sønderho

Et stråtækt hus i Sønderho. Borgmester Sofie Valbjørn (Alt) siger, at hensigten ikke er, at der skal solceller op på byens stråtage. Arkivfoto

Høringsperioden til den nye lokalplan 106, der åbner op for solceller i Sønderho, er slut. Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet har gjort indsigelse mod lokalplanen, og advarer imod, at gøre det lovligt at opsætte solceller på tagene i den kulturhistoriske by.

Fanø: Fredag den 22. marts udløb høringsfristen for den bevarende lokalplan for Sønderho - lokalplan nr. 106. På dagen overrakte Fonden Gamle Sønderho 125 underskrifter til borgmester Sofie Valbjørn (Alt) fra Sønderho-borgere, der er imod opsætning af solceller. Samtidig var der også indløbet over 50 høringssvar fra borgere, myndigheder organisationer. I ét af høringssvarene, som Fanø Kommune har modtaget, står der Slots- og Kulturstyrelsen på brevpapiret. Styrelsen hører under Kulturministeriet, og har til opgave at varetage nationale interesser i forhold til at sikre de kulturhistoriske værdier på bygninger i Danmark. - Det er styrelsens vurdering, at opsætning af solceller eller lignende ikke kan forenes med Sønderhos særlige kulturmiljø. Kulturmiljøets helhed er sårbart overfor for solcelleanlæggenes visuelle udtryk, herunder deres visuelle udtryk og blanke overflade, lyder det fra Slots- og Kulturstyrelsen. - Styrelsen vurderer også, at solceller på bygningernes tage er et fremmedelement, der er vanskelig at integrere harmonisk på den enkelte bygning - og især på bygninger med stråtag, skriver enhedschef Merete Lind Mikkelsen i styrelsens indsigelse.

Solceller i Sønderho Med godt 300 indbyggere og 70 fredede huse er Sønderho den by i Danmark med flest fredede huse per indbygger. Derfor vakte det opsigt, da Alternativet, Lokallisten, SF og De Konservative på Fanø med et seks mod fem-flertal på byrådsmødet den 21. januar i år føjede til den nye lokalplan, at det skulle være muligt at opsætte solceller på taget, så længe de ikke er synlige fra offentlig vej og falder i med farven på husets tag og facade. Det skete, selvom kommunens egen forvaltning ikke havde indstillet til, at opsætning af solceller på tage og facader skulle være muligt i den nye lokalplan.

Debatten om solceller i Sønderho tager afsæt i en sag fra 2017, hvor en borger i Sønderho fik påbudt af kommunen, at fjerne det solcelleanlæg, borgeren havde opsat på taget. Efterfølgende ansøgte borgeren om lov til at opsætte solceller på jorden i et indhegnet område. Fanø kommune afslog med henvisning til, at opsætning af solceller på terræn var i strid med reglerne i lokalplan nr. 19.

Borgeren klagede over afgørelsen til Planklagenævnet. Den 20. december 2017 undsagde nævnet kommunens afgørelse med den begrundelse, at opsætning af solceller på terræn ikke var reguleret i lokalplanen.

Dette fik kommunen til at nedlægge et såkaldt § 14- forbud ifølge planloven. Det betyder, at kommunen forbyder opsætning af solceller på terræn, hvis kommunen indarbejder forbuddet i en fremtidig lokalplan, der skal vedtages senest et år efter, at forbuddet er blevet nedlagt.

I overensstemmelse med Fanø kommunes nedlæggelse af § 14-forbuddet er det foreslået i den nye lokalplan, at der ikke må opsættes solceller eller lignende på terræn. Ifølge forslaget må de kun sættes på tage og facader, hvis de ikke er synlige fra offentlig vej og falder i med farve på tag og facader.

Styrelse: Energiløsninger må ikke være synlige I en mail til JydskeVestkysten uddyber Merete Lind Mikkelsen, hvorfor styrelsen har gjort indsigelse mod solceller i Sønderho. - Sønderho er et meget fint kulturmiljø, der særligt karakteriseres af bygninger med stærke egnstypiske træk som eksempelvis stråtag. De mange, slyngede veje medvirker til, at man ser på bygningerne fra alle sider. Det er enestående i Danmark, og det er en vigtig brik i forståelsen af vores kultur. Når man vælger energiløsninger til sådan et sted, er det vigtigt, de ikke er synlige og dermed ikke forringer de bestående kvaliteter, som byen værner om, og som tiltrækker mange gæster, skriver hun til JydskeVestkysten. JydskeVestkysten har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Fanøs borgmester Sofie Valbjørn. Men tidligere i år har hun til avisen forkalret, at det ikke er hensigten, at der skal sættes solceller op på de stråtækte huse. Ved samme lejlighed sagde borgmesteren også, at hun mener, at moderne energiløsninger og kulturarv er foreneligt i Sønderho. - De to ting bør kunne gå hånd i hånd. Jeg er enig i, man skal bevare, men for mig er det også vigtigt, at vi tænker grønt i alle de ting, vi gør. Samtidig erkender jeg også, at vi i Sønderho skal balancere på en knivsæg, lød det fra borgmesteren den 18. februar i år. Merete Lind Mikkelsen er enig i betragtningen om, at klimahensyn og bevaring af kulturmiljøet i Sønderho kan spille sammen. Hun afviser dog at pege på andre konkrete energiløsninger, der kunne passe bedre ind i Sønderho end solcellerne. - Det er selvfølgelig vigtigt at passe på både kulturmiljøer og tage klimahensyn. Begge dele kan heldigvis lade sig gøre. Og alle løsninger, der ikke er synlige udefra, er et bedre alternativ, skriver Merete Lind Mikkelsen, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen, i en mail til JydskeVestkysten